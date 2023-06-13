Денисенко сыграет в пятом матче с «Вегасом» и станет третьим россиянином в финальной серии

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко примет участие в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Отмечается, что на тренировке 22-летний форвард занимался в третьем звене вместе с Энтони Дюклером и Ником Казинсом. Этот матч станет для Денисенко первым в нынешнем плей-офф.
Хоккеист станет третьим россиянином, сыгравшим в текущей финальной серии, после Сергея Бобровского и Ивана Барбашёва.
Напомним, в нынешнем сезоне сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.
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