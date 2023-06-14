Шесть игроков из оригинального состава «Вегаса» подняли Кубок Стэнли сразу после капитана

«Вегас» разгромил «Флориду» в пятом матче финала Кубка Стэнли со счётом 9:3 и стал обладателем трофея. Первым кубок поднял над головой капитан Марк Стоун, а затем трофей передавали из рук в руки шесть хоккеистов оригинального состава «Вегаса», которые появились в клубе в результате драфта расширения в 2017 году.

Это защитники Брэйден Макнэбб и Ши Теодор, форварды Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье. Все они дошли с «Голден Найтс» до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/2018, где уступили «Вашингтону». Нынешняя победа стала для каждого из них первой в карьере.

Отметим, что на стартовое вбрасывание пятого матча вышли пятеро хоккеистов «Вегаса» оригинальной команды, кроме Каррье, которому просто не нашлось места на льду.

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