Тренер команды ВМФ поделился впечатлениями от игры Федотова на первом турнире за год

Тренер команды Военно‑морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский поделился мнением об игре российского вратаря Ивана Федотова на местном турнире. Сегодня, 11 июня, в Санкт-Петербурге подошёл к концу чемпионат Вооружённых сил РФ по хоккею. Команда ВМФ, в которой играл Федотов, проиграла в финале, став второй. Победителем турнира стала сборная Центрального военного округа, разгромившая команду ВМФ со счётом 6:0.

«Одна из причин того, что не удалось победить, — малое количество времени на подготовку? Да, есть ребята, которые находятся здесь и тренируются два раза в неделю, но те, кто приехал за две недели до начала, сделали максимум. Это касается и игровых моментов, и тактики, игры в меньшинстве. Основная проблема в том, что всё это было спонтанно и очень быстро. Второе место тоже неплохой результат, тем более чемпионы — очень сплочённый коллектив, который играет на высоком уровне. У нас же в большей части военнослужащие и офицеры, любители.

Ване Федотову давали нашатырь, у него травма? Нет, всё нормально. Всё без осложнений, он в строю. Дали второму вратарю сыграть несколько минут. Несмотря на три пропущенные шайбы, Федотов играл очень хорошо? Конечно, он очень помог, выручал выходы один в ноль. Большая поддержка шла с его стороны. Как оценю его форму, ведь для него это первый турнир за год? Надо понимать, что тут другой уровень, это не высшая лига. Ему сложновато подстраиваться под любительский уровень, здесь чуть другое мышление. Оборона наша также иногда играет непредсказуемо, поэтому Ивану приходится исправлять их ошибки своей техникой", — приводит слова Покровского «Матч ТВ».