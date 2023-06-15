Сын Майка Бэбкока стал тренером «Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис Блюз» нанял сына известного хоккейного специалиста Майка Бэбкока, Майкла, в качестве тренера по навыкам, сообщает AP. Также клуб из Миссури пригласил на роль ассистента главного тренера Крэйга Берюбе бывшего защитника «Баффало Сэйбрз» и «Вашингтон Кэпиталз» Майка Уэбера. Беруби искал замену помощникам Крэйгу Мактавишу, которые были уволены после невыхода «Сент-Луиса» в плей-офф.
28-летний Майкл Бэбкок завершал прошлый сезон НХЛ в «Оттаве Сенаторз», где помогал тренерскому штабу разрабатывать планы на игры, проводить предварительный скаутинг и развивать навыки на льду. До этого он два года работал ассистентом у своего отца в мужской хоккейной команде Университета Саскачевана.
Самого Майка Бэбкока в ближайшее время может пригласить на работу «Коламбус Блю Джекетс» в качестве главного тренера. Чтобы нанять его клубу придётся ждать до конца июня, поскольку специалист по-прежнему имеет контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Хотя Бэбкок был освобождён от должности главного тренера канадской команды ещё в 2019 году, она по-прежнему должна заплатить ему шестизначную сумму.
35-летний Уэбер провёл последние три сезона в роли помощника главного тренера в команде «Рочестер Американс» Американской хоккейной лиги. Он сыграл 360 игр в НХЛ с 2007 по 2016 годы.
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