Тренерский совет ФХР обсудит возможное участие команды «Россия 25» в Кубке Первого канала

Первый вице-президент ФХР, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что планируется участие российской сборной на следующем Кубке Первого канала.

«Возможно ли, что сборная «Россия 25» примет участие в Кубке Первого канала? Нужно сказать, что мы очень удивлены тем, как нас встречали во всех городах. Были аншлаги во всех городах, рейтинги, которые мы видели, мы сами в шоке от популярности сборной. Конечно, мы хотели такого успеха, мы не ожидали такого успеха. Народ не обманешь, народ поддерживает, народ с нами.

Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые нас поддерживают, болельщикам у телевизионных экранов. Всё возможно, участие сборной «Россия 25» возможно в любых турнирах, мы это обсудим ещё обязательно с Федерацией хоккея России. Хочу ещё раз поблагодарить Владислава Александровича Третьяка, весь тренерский совет за это оказанное доверие. А сейчас время покажет, будем всё это обсуждать отдельно на тренерском совете», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Кубок Первого канала традиционно проходит в начале декабря в Москве. В декабре 2022 года обладателем главного трофея на турнире стала сборная Беларуси.