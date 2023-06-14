Крикунов о словах Николишина про «Россию 25»: люди заполняют арены, значит, сборная нужна

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Андрея Николишина относительно недавней суперсерии между сборными «Россия 25» и Беларуси. Николишин назвал «клоунадой» то, что матчи между российской и белорусской сборными назвали Суперсерией, считая, что это принижает достоинства ветеранов, участвовавших в Суперсерии 1972 года между СССР и Канадой.

«Я не стал бы называть это таким словом. Ну какая клоунада! Наша команда не может выступать в международных матчах. Вот мы и играем с Беларусью, и хорошо, что играем. Люди заполняли арены на этих матчах, следили за трансляциями. Получается, что сборная интересна, она нужна. Хорошо, что хоть кто-то что-то делает в таких условиях, не унывает, а работает.

Ротенберг называет матчи с Беларусью суперсерией? Он же не имеет в виду, что эти игры равны по значимости Суперсерии-72! Эти матчи можно как хочешь назвать. Просто если называть их товарищескими – статус сразу падает. Суперсерия намного значимее и красивее. А 1972 год тут совершенно ни при чём.

Николишин был отличным игроком, легендой. Его пригласили на мероприятие. Странно, что он так реагирует. Он президент Федерации хоккея Москвы, и он должен заниматься развитием хоккея, а не хаять его. Посмотрим, как будет развиваться московский хоккей с таким отношением», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».