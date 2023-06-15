Форварда «Вегаса» — о задачах клуба от владельца: наверное, у него есть хрустальный шар

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Уильям Каррье высказался о словах владельца команды Уильяма Фоли. В год основания клуба, в 2017-м, миллиардер заявил, что перед «Голден Найтс» стоит задача выиграть Кубок Стэнли через шесть лет.

«Надеюсь, владелец скажет, что в следующем году мы снова победим. Кажется, он все делает правильно. У него, должно быть, есть хрустальный шар или что-то в этом роде», — приводит слова Каррье пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Отметим, что телерейтинги прошедшего финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» стали худшими за последние 16 лет в НХЛ. Трансляцию решающей пятой игры финала (9:3 в пользу «Вегаса») смотрели 2,72 млн человек. В итоге финал «Вегас» — «Флорида» стал наименее просматриваемым с 2007 года.