Гимаев: сейчас «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок Гагарина

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев считает «Ак Барс» главным кандидатом на Кубок Гагарина в предстоящем сезоне КХЛ. Вчера казанский клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Сейчас «Ак Барс» становится главным претендентом на Кубок. Помимо того, что Билялетдинов остался, он ещё находится в тонусе. Приняв команду посреди сезона, он довёл её до седьмой игры финальной серии. Трансферная политика «Ак Барса», судя по тем приобретениям, которые они делают, не может не радовать.

Казанцы становятся явными фаворитами Восточной конференции. Команда стала сильнее, чем в прошлом году. Безусловно, потеря Воронкова сказывается, но приобретение Яшкина и Жафярова должны помочь клубу. Билялетдинов всем всё доказал, все главные успехи клуба связаны именно с ним», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. Тренер пришёл в команду по ходу сезона и закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции.