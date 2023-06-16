«Нью-Джерси» обратится в арбитраж по поводу снижения нового контракта Майера на 15%

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж по поводу размера нового контракта Тимо Майера. Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере $ 10 млн. В арбитражном суде «Нью-Джерси» может снизить предложение на 15%.

«Ранее сообщалось, что «Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкэта. Слышал, что «Нью-Джерси» сделает то же самое с Тимо Майером. В обоих случаях команды сохраняют за собой права и могут попытаться договориться о долгосрочном контракте. Решением арбитража кэпхит по контракту на год в этом случае может составить 85% от прошлогодней зарплаты», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Нападающий перешёл в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». За 21 матч регулярного чемпионата в составе «дьяволов» Майер набрал 14 (9+5) очков. В плей-офф на счету форварда лишь 4 (2+2) очка в 11 матчах.