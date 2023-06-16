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Тренер «Северстали»: наша молодая команда будет играть в быстрый интересный хоккей

Тренер «Северстали»: наша молодая команда будет играть в быстрый интересный хоккей
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Тренер «Северстали» Вадим Хомицкий заявил, что в новом сезоне КХЛ череповецкая команда будет одной из самых молодых в лиге, и выделил сильные стороны коллектива.

«В этом сезоне команда подбирается молодая. У всех ребят есть отличный шанс проявить себя. Будем работать с каждым, давать возможность играть. Оборона должна быть подвижной, хорошо катающейся. Это основной приоритет.

Насколько сложно психологически будет настраивать игроков? Ребята молодые, амбициозные. Они будут стараться доказывать свою состоятельность и свой профессиональный рост в каждой игре. Сильные стороны «Северстали» в будущем сезоне? Наше движение, возраст ребят — мы можем играть в быстрый интересный хоккей. Вот наши плюсы», — цитирует Хомицкого пресс-служба клуба.

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