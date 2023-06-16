Экс-тренер «Калгари» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к хоккеисту команды

Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к одному из хоккеистов «огоньков», сообщает The Athletic.

Отмечается, что в ноябре 2022 года в клубе началось расследование из-за инцидента с опытным наставником. Саттер, как предполагается, во время встречи регулярного чемпионата НХЛ вступил в физический контакт с хоккеистом, сидевшим на скамейке запасных.

Кроме того, по данным издания, хоккеист рассказал одноклубникам, что наставник не пересекал черту дозволенного. Кроме того, игрок сообщил, что не хотел бы обострять дело. Тем не менее хоккеисты и сотрудники «Калгари» были опрошены об инциденте.

Напомним, «Флэймз» отправили Саттера в отставку после того, как клуб не смог выйти в плей-офф в сезоне-2022/2023.