Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер «Калгари» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к хоккеисту команды

Экс-тренер «Калгари» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к хоккеисту команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к одному из хоккеистов «огоньков», сообщает The Athletic.

Отмечается, что в ноябре 2022 года в клубе началось расследование из-за инцидента с опытным наставником. Саттер, как предполагается, во время встречи регулярного чемпионата НХЛ вступил в физический контакт с хоккеистом, сидевшим на скамейке запасных.

Кроме того, по данным издания, хоккеист рассказал одноклубникам, что наставник не пересекал черту дозволенного. Кроме того, игрок сообщил, что не хотел бы обострять дело. Тем не менее хоккеисты и сотрудники «Калгари» были опрошены об инциденте.

Напомним, «Флэймз» отправили Саттера в отставку после того, как клуб не смог выйти в плей-офф в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
«Калгари» объявил имя нового главного тренера команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023