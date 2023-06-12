The Athletic подсчитал, какой контракт заслуживает российский форвард «Вегаса» Барбашёв

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер подсчитал, на какой контракт может надеяться российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв.

«Барбашёв приносил деньги, и при этом зарабатывает себе много денег. Игра в нынешнем плей-офф как нельзя лучше подходит для улучшения его банковского счёта, учитывая, что он настроен на выход на рынок неограниченно свободных агентов. Его акции стремительно растут после того, как он внёс свой вклад во всех аспектах.

Напрашивается вопрос: сколько он затребует и смогут ли «золотые рыцари» удержать его? Барбашёв указал, что он был бы очень заинтересован в том, чтобы остаться, но может ли его сильная игра стоить ему ухода из «Вегаса»?

Прогнозируемая стоимость контракта, судя по Evolving-Hockey, составляет $ 4,5 млн за сезон по четырёхлетнему соглашению контракта, если основываться на сопоставимых показателях в лиге. Конечно, мы принимаем во внимание большую выборку его игры, которая далеко не так сильна, что он показал за ограниченное время в качестве игрока «Вегаса».

У Барбашёва подходит к концу двухлетний контракт, который он подписал в «Сент-Луисе» с кэпхитом $ 2,25 млн, и, несомненно, он получит прибавку.

Модель GSVA от Дома Лущишина из The Athletic подсчитала, что его стоимость составляет всего $ 3,3 млн. Предполагается, что сделка на сумму $ 4,5 млн будет небольшой переплатой, но есть несколько факторов, ведущих к тому, что эта цифра будет низкой.

Тот факт, что он блистал на этом этапе, может означать больший интерес к нему во всей лиге. Это старая как мир история: игрок поднимает свою игру на новый уровень в плей-офф и резко увеличивает свою рыночную стоимость как раз к моменту заключения нового контракта. Барбашёв, безусловно, сделал именно это. Вопрос только в том, насколько [он поднял свою стоимость].

Хорошей новостью для «Голден Найтс» в этом межсезонье является то, что у них, по сути, есть контракты с каждым основным игроком, поэтому сделок планируется не так много. Плохая новость заключается в том, что после заключения всех этих контрактов у них есть только около $ 3,46 млн прогнозируемого пространства под потолком зарплат, согласно Cap Friendly. У них на данный момент продлены 11 нападающих, восемь защитников и два вратаря (включая $ 5 млн Робина Ленера, который весь год находился в долгосрочном списке травмированных).

Эта сумма не включает продление вратаря Эдина Хилла, который также может стать неограниченно свободным агентом, но это совсем другая история.

Реальность такова, что «Голден Найтс» продемонстрировали способность перемещать деньги, если это необходимо, чтобы создать пространство для подписания игроков, которых они хотят. Это может означать обмен игрока на контракте. Эти сюжетные линии будут отслеживаться, когда наступит межсезонье, но, безусловно, будет сложно удержать двух неограниченно свободных агентов, которые играли невероятно хорошо в этом плей-офф и в финале Кубка.

Редко взятый перед дедлайном игрок так органично вписывается в команду, как Барбашёв в «Вегасе». На льду он показал серию форчеков, жёсткую игру перед воротами и умение своевременно забивать голы. Вне льда он скромен, тих и невероятно популярен среди товарищей по команде", — приводит слова Грейнджера The Athletic.