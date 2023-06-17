Нападающий «Тампа-Бэй» Киллорн, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Тампа-Бэй» Алекс Киллорн, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов. У 33-летнего нападающего завершился контракт с «Тампой», подписанный в 2016 году на семь лет с кэпхитом $ 4,45 млн.

Как сообщает The Athletic, «Лайтнинг» постараются удержать канадца в своём составе, но всё указывает на то, что Киллорн выйдет на рынок свободных агентов. Сообщается, что нападающий будет отдавать приоритет сроку контракта. Киллорн будет искать договор на три-четыре года.

В прошедшем сезоне форвард набрал 64 (27+37) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету пять (3+2) баллов в шести играх. Всего в НХЛ Киллорн записал на свой счёт 466 (198+268) очков в 805 матчах.