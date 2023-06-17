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Словацкий генменеджер: не понимаю, почему финансово обеспеченные игроки едут в Россию

Словацкий генменеджер: не понимаю, почему финансово обеспеченные игроки едут в Россию
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Генеральный менеджер словацкого клуба «Нитра» Томаш Хренко прокомментировал подписание нападающего Самуэля Бучека и высказался о периоде игры форварда в России.

«В ситуации с некоторыми игроками, которые финансово обеспечены, я не понимаю, почему они едут в Россию. Что касается Сэма, то я отчасти понял, что его привлекло финансово выгодное предложение. Мы рады, что он возвращается в «Нитру». Раньше он помогал нам, и теперь мы хотели бы помочь ему провести отличный этап карьеры», — приводит слова Хренко Sport Aktuality.

Напомним, Самуэль Бучек перешёл в «Нефтехимик» летом 2022 года. В начале сезона наставник нижнекамцев Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, видно, что ему тяжело вкатиться». После отъезда из России хоккеист говорил, что не жалеет о переходе в КХЛ.

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