Sportsnet: «Вашингтон» не разрушит состав, пока Овечкин гонится за рекордом Гретцки

Sportsnet прокомментировал будущее «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2022/2023 «столичные» впервые за долгое время не вышли в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз»: как выглядит переоснащение «на лету»?

Во многом «Кэпс» находятся в том же положении, что и их соперники из Питтсбурга. Пропустив плей-офф со своим ветеранским ядром, завоевавшим Кубок и всё ещё настроенным на победу, «Вашингтон» пытается переоснаститься на лету. Нет, они не разрушат состав, пока Алекс Овечкин играет и гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам, но кое-что может измениться.

Отношения Евгения Кузнецова с руководством долгое время были натянутыми, что в итоге могло привести к обмену. Никлас Бекстрём вернулся в середине сезона после операции на бедре, и хотя он с оптимизмом смотрит на то, что сможет вернуть свою форму после межсезонья, генеральный менеджер Брайан Маклеллан на своей пресс-конференции в конце сезона казался менее уверенным. Том Уилсон, скорее всего, останется, но, чёрт возьми, принесёт ли он улов, и не лучше ли «Кэпс» разойтись с ним, обменяв игрока? Энтони Манта даже близко не оправдал ожиданий с момента перехода несколько лет назад. Должна быть какая-то реакция на непопадание в плей-офф, но как Маклеллан сможет совместить желание снова выиграть с Ови и необходимость накапливать резервы для будущего?» — говорится в сообщении.