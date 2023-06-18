«Пока я ещё не падал». Барбашёв — о чемпионском параде «Вегаса»

Хоккеист «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв на параде празднования победы в Кубке Стэнли вспомнил эпизод, который произошёл с ним во время выступлений за «Сент-Луис Блюз». В 2019 году россиянин, празднуя победу в Кубке Стэнли, упал с чемпионского автобуса.

«Пока я ещё не падал. Надеюсь, этого не произойдёт. У меня есть пара классных ремней безопасности, которых я, правда, не вижу», — сказал Барбашёв журналистам во время празднования чемпионства в Лас-Вегасе.

Ранее генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон заявлял, что эта чемпионская команда строилась несколько лет и не случайно стала обладателем главного трофея. «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования команды.

Барбашёв упал с грузовика во время парада в честь Кубка Стэнли. Видеоролик: