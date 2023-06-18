Защитник «Флориды» Монтур рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы
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Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур может пропустить до трёх месяцев из-за травмы плеча. Финалисту Кубка Стэнли — 2023, вероятно, потребуется операция. Об этом сообщает журналист Кевин Уикс в «Твиттере».
В минувшем плей-офф Кубка Стэнли 29-летний Монтур провёл 21 матч, набрав 13 (8+5) очков при показателе полезности «+2».
На пути к финалу «Флорида» обыграла «Бостон» в семи матчах, в пяти матчах расправилась с «Торонто» и всухую обыграла «Каролину». По итогам регулярного чемпионата «Пантерз» заняли восьмое место в таблице Восточной конференции и были худшей командой по набранным очкам, попавшей в плей-офф. В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» проиграла «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах.
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