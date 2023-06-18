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Эксперт Черри отметил важность канадских хоккеистов для «Вегаса»

Эксперт Черри отметил важность канадских хоккеистов для «Вегаса»
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Канадский хоккейный эксперт Дон Черри высказался о важности канадских хоккеистов для «Вегас Голден Найтс», который выиграл Кубок Стэнли.

«Поздравляю «Вегас». Ставлю на то, что у них была вечеринка в честь победы в Кубке Стэнли. Сколько канадцев было в составе этой команды? Красота. В составе «Вегаса» 24 канадских хоккеиста. «Голден Найтс» имеют больше всего канадских игроков в составе, чем 31 остальная команда в лиге», — написал Черри в «Твиттере».

«Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли впервые за свою шестилетнюю историю. В финальной серии «Вегас» в пяти матчах обыграл «Флориду Пантерз». Отметим, что «Голден Найтс» выходили в финал Кубка Стэнли ещё в 2018 году, но тогда проиграли «Вашингтон Кэпиталз».

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