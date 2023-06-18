Павел Буре занял 27-е место в списке лучших драфтов в истории НХЛ по версии сайта лиги

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги продолжает поэтапно выкладывать на своём официальном сайте топ-60 рейтинга лучших выборов драфта за всю его историю. Рейтинг приурочен к 60-й годовщине драфта.
Сегодня, 18 июня, были опубликованы фамилии хоккеистов, занявших места с 30-го по 21-е. На 27-й строчке оказался российский нападающий Павел Буре, задрафтованный в 1989 году «Ванкувером» в шестом раунде под общим 113-м номером.
«Русская ракета» заявила о себе в НХЛ, забросив 34 шайбы в 65 играх в сезоне-1991/1992 и выиграв «Колдер Трофи». Затем он забил 60 голов в двух сезонах подряд в 1993-1994 году, а его 16 голов стали лучшим показателем в плей-офф Кубка Стэнли 1994 года, когда «Кэнакс» вышли в финал. Он забивал не менее 50 голов пять раз в 12 сезонах НХЛ за «Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Травмы колена вынудили его завершить карьеру в 2003 году после того, как он забил 437 голов в 702 играх, но его средний показатель 0,62 гола за игру является третьим за всё время среди игроков, проведших не менее 700 матчей. Буре уступает лишь Майку Босси (0,76) и Марио Лемье (0,75). Он был введён в Зал хоккейной славы в 2012 году», — говорится на официальном сайте НХЛ.
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