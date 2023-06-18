Скаут НХЛ назвал лучшего европейского защитника предстоящего драфта

Главный европейский скаут НХЛ Янне Вуоринен назвал австрийского защитника Дэвида Райнбахера самым подготовленным игроком обороны на грядущем драфте.

«На мой взгляд, он почти готов к игре в НХЛ. Может быть, ему стоит провести ещё сезон в Европе или получить опыт в АХЛ, но он недалеко от того, чтобы быть готовым к НХЛ. Рейнбахер провел впечатляющий сезон в чемпионате Швейцарии за «Клотен», в котором молодым игрокам непросто набирать очки и играть важную роль.

Я думаю, что он очень техничный игрок. У него довольно сильный бросок от синей линии. Дэвид очень активен на льду и много времени проводит с шайбой. Он принимает верные решения на льду и обладает хорошим хоккейным чутьём.

Он игрок практически без слабых мест и в целом, возможно, самый подготовленный к НХЛ европейский защитник в этом сезоне, а может быть, и на всем этом драфте», – цитирует Вуоринена пресс-служба лиги.

Ожидается, что австрийский защитник будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.