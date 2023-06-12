«Негабаритный, к тому же русский». Расклад перед первым раундом драфта НХЛ — 2023

Финал Кубка Стэнли в теории может закончиться уже через два дня, и на нас с утомительной неизбежностью надвигается драфт НХЛ. Именно на него переключилось внимание большей части хоккейной общественности, которая не проживает в Вегасе или Флориде. За две недели до церемонии постараемся выделить ключевые вопросы, которые окружают драфт этого года.

Кто, если не Бедард? (никто)

Если генменеджер «Чикаго» 28 июня не объявит на сцене «Из «Келоуна Рокетс» — Коннор Бедард», то уровень преступности в Чикаго вырастет ещё сильнее, а у хоккейных болельщиков подскочит уровень недоумения. За последние десять лет практически всегда под первым номером уходил тот человек, который большую часть сезона лидировал в рейтингах. Исключением был разве что Нолан Патрик на драфте-2017, но он изначально казался более слабым игроком, чем предшествующие и последующие первые номера.

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Здесь же речь идёт о человеке, который впервые в истории собрал призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту канадской юниорской лиги, побил рекорд по очкам на МЧМ, а недавно поразил всех на драфт-комбайне не по годам развитой мускулатурой, подтянувшись 14 раз. Конечно, количество подтягиваний далеко не всегда говорит об уровне игрока (Уэйн Гретцки был худшим по ОФП-тестам в «Эдмонтоне»), но это демонстрирует, что Коннор развит всесторонне.

Коннор Бедард Фото: AP/TASS

Жалко, что мы пока не оценили игру Бедарда на взрослом ЧМ против мужиков, потому что на юниорском уровне Коннор продемонстрировал, что владеет чуть ли не всем арсеналом для игры в атаке: впечатляющим броском, прекрасной техникой и, самое главное, непредсказуемостью своих действий. Конечно, к ним прилагается и отличная скорость, без которой в современной НХЛ никуда. Все эти факторы и стали причиной того, что уже весной некоторые хоккейные сайты открывали специальные разделы «Гонка за Бедардом», а «Чикаго» именно в этом сезоне обменял всех, кого мог обменять, а остальных отпустил бесплатно.

А кто после Бедарда?

Долгое время казалось, что безоговорочным вторым номером драфта будет Адам Фантилли. На каком-то отрезке, где габаритный центр доминировал в NCAA, пошли робкие разговоры даже о возможной борьбе с Бедардом за первый номер драфта. Однако игра на ЧМ должна была подкосить позиции Адама: беда не в том, что он набрал маловато очков, а в том, что Фантилли выглядел до боли предсказуемым хоккеистом, который крайне редко выбирал нестандартные решения, а не катился по рельсам. Гол Латвии в полуфинале — очень редкий пример такого действия. После такой игры директора по скаутингу должны задуматься, не зависела ли игра Фантилли, набиравшего под два очка в среднем за игру, в большей степени от его физического превосходства над соперниками? В НХЛ такого уже не будет.

Адам Фантилли Фото: EPA/TASS

Благодаря этому на вторую позицию драфта может ворваться швед Лео Карлссон. В отличие от Фантилли, он ЧМ провёл на отличном уровне, стал первым центром сборной (пусть в этом году и бедной на таланты) и выгодно отличался от Фантилли как раз нацеленностью на постоянный поиск лучшего варианта для обострения. Швед выглядел лучшим плеймейкером, чем Фантилли, при этом не уступает ему по габаритам, а в свои годы в шведской лиге уже набрал почти столько же очков, сколько и Никлас Бекстрём в 18 лет. Это впечатляющее резюме — и особенно с учётом того, что выбирающий вторым «Анахайм» имеет давнюю склонность к накоплению шведов в составе.

Что происходит с Матвеем Мичковым?

А что же Матвей Мичков? Русский форвард остаётся одной из самых обсуждаемых персон перед драфтом — но, пожалуй, это не тот случай, когда обсуждение идёт в пользу. Эксперт The Athletic Кори Пронман уже поставил Мичкова на первое место среди доступных для драфта игроков с учётом их чистого мастерства — но проблема в том, что на площадку выходят не циферки из спортивных симуляторов. Очень многих смущает то, что вес Мичкова составляет лишь 67 килограммов. По подсчётам журналиста Арпона Басу, в составах финалистов конференции за последние четыре сезона лишь один игрок весил менее 76 килограммов — это был Кайлер Ямамото. Мичков вполне мог бы стать таким исключением, но не в его пользу говорят другие факторы.

Конечно же, много говорится об удивительном для игрока контракте, но Мичков имеет возможность его расторгнуть (другое дело, что такое поведение в СКА, мягко говоря, не одобрят). Кроме того, огромные вопросы вызывает оборонительная игра хоккеиста. «Мичков не отрабатывает в обороне, не помогает и даже не всегда пытается показать, что помогает, он подаёт себя только как игрока атаки», — говорит автор сайта EliteProspects Дэвид Сен-Луи.

Матвей Мичков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

От внимательных глаз американских экспертов не укрылось и то, что почти половину (8) своих очков в «Сочи» (20 в 27 играх) Мичков набрал в играх с почти безнадёжным «Куньлунем», и без них статистика форварда выглядит далеко не так впечатляюще. По акциям игрока бьёт и то, что команды НХЛ просто не могут его «пощупать», провести собеседование — на драфт Матвей, конечно, приедет, но вряд ли решения будут приняты в последние дни перед церемонией. С учётом всех этих факторов возможное падение Мичкова из топ-10 драфта фантастикой уже не кажется — даже несмотря на его впечатляющие таланты.

Кого ещё из наших ждать в топе?

Впрочем, Мичков — не единственный проецируемый первораундник из России. Есть ещё три игрока, которые, по версии большинства рейтингов, будут выбраны в топ-32: это защитники Дмитрий Симашёв («Локомотив») и Михаил Гуляев («Авангард»), а таже ещё один представитель «Локо», форвард Даниил Бут.

Чуть ли не наибольший разброс из той троицы — у Симашёва: три рейтинга ставят защитника в топ-10, а некоторые помещают лишь в середину третьего раунда. Тех, кто ставит Симашёва низко, смущает его статистика в МХЛ (менее 0,5 очка за игру и 0 очков в КХЛ вообще), но не стоит забывать, что и у молодёжного «Локо», и в особенности у взрослого достаточно более опытных игроков, которые забирают большую часть времени при игре в большинстве. В остальном Дмитрий отвечает требованиям к современному защитнику — он габаритный (194/91), обладает первым пасом и получает сравнения с Маттиасом Экхольмом.

Дмитрий Симашёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Один из скаутов назвал Михаила Гуляева «русским Кейлом Макаром», и сам Михаил в ответ на это поскромничал. Упомянутый выше Пронман даёт интересную аргументацию, почему Гуляев вполне может пролететь мимо первого раунда: «Он негабаритный, не имеет элитной скорости, к тому же русский». Тем не менее другие эксперты отмечают, что Гуляев играет не как маленький, при этом отлично разгоняет атаку умной игрой (уже в 16 лет он выбил 35 очков, играя в МХЛ). В прошлом году бóльшую часть времени он провёл в ВХЛ, где солидно смотрелся против мужиков, и в следующем году должен получать больше игрового времени в основе.

«Бут очень работоспособный, всегда и везде отдаётся на полную. Он выделяется габаритами, у него ярко выраженные лидерские качества, он горит командой, победами, это здорово», — сказал уже бывший главный тренер «Локо» Ярослав Люзенков. Сын известного игрока имеет крутой кистевой бросок, а благодаря габаритам (195/92) и длинным рукам нападающий играючи обводит оппонентов, проскальзывает мимо, как будто не замечая их. Даже если Бут не начнёт следующий год в основе «Локо», то наверняка будет играть на уровне КХЛ в аренде.