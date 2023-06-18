«Два везучих самозванца». Быков — о критике их тандема с Захаркиным в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как, несмотря на успехи у руля российской сборной, их тандем с Игорем Захаркиным часто подвергался критике.

«Многие специалисты били или по мне, или по Игорю, или по обоим сразу. Хотели разломать наш тандем. Но нас это, наоборот, сплачивало только сильнее… Кто-то думал, что вот из ниоткуда выскочили два каких-то самозванца, которым просто везёт. Везёт, потому что у них есть Овечкин, Малкин, потому что они работают с «Салаватом», СКА. А сами из себя ничего не представляют!

А мы просто ломали старую систему, старались создать что-то новое. «Открыли» команду для журналистов, разговаривали с ними обо всём, ничего не скрывали. Но это всё как-то сразу забылось. Существовала только зависть к ребятам маленького роста, которые могут чего-то добиваться на международной арене, новости об успехах которых доходят даже до Кремля. А кто они такие? Без сомнений, самозванцы. Хотя мы с Игорем, наоборот, никогда не старались тянуть на себя одеяло, не говорили, что заслуги в победах только наши. Нет — они всего коллектива, команды, болельщиков, страны. Наверное, кому-то это резало ухо, кто-то не воспринимал такой принцип», – цитирует Быкова «Спорт уик-энд».

Напомним, с 2006 по 2011 год Быков и Захаркин возглавляли сборную России по хоккею. За этот период национальная команда дважды победила на чемпионатах мира: в 2008 и 2009 году.