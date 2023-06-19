«Флорида» планирует продлить контракты с защитниками Монтуром и Форслингом
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«Флорида» планирует продлить контракты с защитниками Брэндоном Монтуром и Густавом Форслингом. У обоих хоккеистов действующие соглашения рассчитаны до конца следующего сезона, после чего они могут стать неограниченно свободными агентами.
По текущему договору зарплата Монтура составляет $ 3,5 млн, Форслинга – $ 2,66 млн. Монтур может пропустить до трёх месяцев из-за травмы плеча, игроку предстоит операция.
В прошедшем сезоне Монтур набрал 73 (16+57) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 13 (8+5) результативных баллов в 21 игре. На счету Форслинга 41 (13+28) очко в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – восемь (2+6) очков в 21 игре.
«Флорида» уступила «Вегасу» в финале Кубка Стэнли в пяти матчах.
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