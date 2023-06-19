Марнер посетил Гран-при Канады и подарил Ферстаппену и Пересу форму «Торонто»

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер посетил гонку Формулы-1. Хоккеист присутствовал на гонке в рамках Гран-при Канады и встретился с гонщиками команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

Спортсмены обменялись экипировкой своих команд. Ферстаппен и Перес получили игровую форму «Торонто», а Марнер – футболку «Ред Булл».

Фото: соцсети Марнера

Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напомним, ранее руководство «Торонто» сообщало, что не планирует обмен своих лидеров и рассчитывает подписать с ними новые долгосрочные соглашения.