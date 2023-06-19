Марнер посетил Гран-при Канады и подарил Ферстаппену и Пересу форму «Торонто»
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Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер посетил гонку Формулы-1. Хоккеист присутствовал на гонке в рамках Гран-при Канады и встретился с гонщиками команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
Спортсмены обменялись экипировкой своих команд. Ферстаппен и Перес получили игровую форму «Торонто», а Марнер – футболку «Ред Булл».
Фото: соцсети Марнера
Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Напомним, ранее руководство «Торонто» сообщало, что не планирует обмен своих лидеров и рассчитывает подписать с ними новые долгосрочные соглашения.
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