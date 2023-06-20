Гендиректор «Салавата»: Хо-Сэнг пока не принял решения по продолжению карьеры в КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что нападающий команды Джош Хо-Сэнг ещё не принял решения по поводу продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге.

«Джош пока не принял никаких решений по продолжению своей карьеры в КХЛ. Пока он готовится к сезону и продолжает реабилитацию после известной травмы. Конечно же, мы хотели, чтобы он играл у нас. В конечном итоге хотелось дать ему возможность сыграть полный сезон», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем сезоне 27-летний Джош Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1(0+1) очко при показателе полезности «0».