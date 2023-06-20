Канадский защитник «Амура» рассказал, как его привозили гладить тигра в России
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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast рассказал, как во время пребывания в России гладил и кормил тигра.
«Я гладил тигра, между прочим. Мы были в Москве, прыгнули в автобус. Приехали куда-то, остановились на обочине и просто пошли вглубь леса. И вдруг смотрю: за нами идёт мужик и просто у него на поводке тигр. У тигра только один глаз был. Второй был абсолютно голубой — из-за болезни, наверное. Это было шикарно! Мы тигра кормили и делали там с ним всякое. А он вроде как лежал и кайфовал от того, как мы его гладили. Кормил ли я его? Да, странные ощущения», — сказал Ли.
Отметим, что канадский защитник провёл первый сезон в КХЛ. Ли сыграл 53 матча и набрал 20 (7+13) очков.
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