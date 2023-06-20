Словацкий игрок ХК «Торпедо» ответил на вопрос, чувствует ли давление из-за игры в России

Словацкий вратарь «Торпедо» Адам Гуска поделился мнением об игре и о жизни в России.
«Если бы я отказался, то задался бы вопросом после своей карьеры, что могло бы быть. Или я пожалею, что не попробовал. Я не знаю, кто устанавливает моральные ценности, что хорошо, а что нет. Я ни о чём открыто не высказываюсь. Но такое предложение может поступить раз в жизни.
Я не чувствую никакого общественного давления. В обсуждениях в социальных сетях одни меня хвалят, другие унижают. Но я бы сказал, что фанаты, осуждающие моё решение, составляют меньшинство. Кто-то также может увидеть это и сказать: «Он не боится, он не боится того, что люди думают о нём». Другие скажут, что у меня нет морали и я играю ради грёбаных денег.
Нижний Новгород? Бояться было нечего. Увидел, что в городе всё работает нормально, строятся новые дома, отопление нигде не отключают, города нормально освещены. Сбережений нет нигде, в России есть деньги», — приводит слова Гуски Sport.cz со ссылкой на словацкий портал sme.sk.
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