Вратарь «Торпедо» оценил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ

Голкипер «Торпедо» Адам Гуска прокомментировал решение Федерации хоккея Словакии не вызывать в сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

«Это ничего не решит. Буду я играть в КХЛ или нет, это ничего [в мире] не изменит», — приводит слова Гуски Sport.cz со ссылкой на словацкий портал sme.sk.

Голкипер защищал ворота сборной Словакии на чемпионатах мира 2021 и 2022 года, однако из-за игры в России игроку «Торпедо» пришлось пропустить ЧМ-2023.

Отметим, что в минувшем сезоне в КХЛ выступало восемь словацких хоккеистов: Михал Криштоф («Адмирал»), Адам Лишка («Северсталь»), Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Чайковски («Сибирь»), Кристиан Ярош («Авангард»/ЦСКА), Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак») и Юлиус Гудачек («Барыс»).