Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Торпедо» оценил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ

Вратарь «Торпедо» оценил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Адам Гуска прокомментировал решение Федерации хоккея Словакии не вызывать в сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

«Это ничего не решит. Буду я играть в КХЛ или нет, это ничего [в мире] не изменит», — приводит слова Гуски Sport.cz со ссылкой на словацкий портал sme.sk.

Голкипер защищал ворота сборной Словакии на чемпионатах мира 2021 и 2022 года, однако из-за игры в России игроку «Торпедо» пришлось пропустить ЧМ-2023.

Отметим, что в минувшем сезоне в КХЛ выступало восемь словацких хоккеистов: Михал Криштоф («Адмирал»), Адам Лишка («Северсталь»), Томаш Юрчо («Куньлунь Ред Стар»), Михал Чайковски («Сибирь»), Кристиан Ярош («Авангард»/ЦСКА), Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак») и Юлиус Гудачек («Барыс»).

Материалы по теме
Экс-секретарь ИИХФ одобрил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ
Легенда хоккея Словакии: не смешивайте спорт с политикой. Игроки из КХЛ — профессионалы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023