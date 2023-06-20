Канадский игрок «Амура» рассказал о культурных различиях между Северной Америкой и Россией

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast рассказал о культурных различиях между Северной Америкой и Россией. Хоккеист назвал главный ритуал, поразивший его.

«Какие культурные различия подметил, когда только прилетел? Всё совершенно другое, с ума сойти! Даже не знаю, как объяснить. Например, каждое утро, когда заходишь в раздевалку, надо пожать всем руку. Всем в команде — игрокам, тренерам, персоналу. Видишь и жмёшь руку, так у них заведено.

Что делать, если кто-то пришёл позже? Как только кто-то приходит, то сразу начинает пожимать всем руки. Постоянно, каждый день. Я серьёзно. В Северной Америке ты заходишь в раздевалку и просто начинаешь болтать, отпускать шуточки. А там утро начинается с рукопожатий. Это какая-то командная шутка? Нет-нет, всё серьёзно, все в России так делают. Первую неделю-другую я этого не делал. Думаю, они и не ждали этого от меня. Но потом увидел, что все это делают, и тоже начал. Меня оштрафовали? Нет-нет, просто начал жать руки, типа — здорово, мужики!» — сказал Ли.

Отметим, что канадец уже второй раз приехал в Европу. Ранее защитник начинал сезон-2020/2021 в братиславском «Словане» в аренде, однако после 14 матчей вернулся в Северную Америку. С сезона-2022/2023 Ли выступает за «Амур».