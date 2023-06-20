Защитник «Амура»: почти все знают английский, но боятся разговаривать, чтобы не засмеяли

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast рассказал о том, как чувствует себя в команде, не зная русского языка. Также хоккеист высказался о том, что в дальневосточном клубе мало легионеров.
«Были ли в команде ещё канадцы? Был один, но потом уехал. Ещё были латвиец, чех и словенец. Каково это — быть в другой стране, когда рядом ни одного канадца? Ну, поначалу канадец был, я за это время привык. Плюс мой латвийский друг, Янис [Калниньш], просто красавчик. У него идеальный русский и идеальный английский, он мне помогал. С английским в нашем городе туго.
Он переводчик? Нет, он вратарь! И ещё пара ребят говорят на английском. Почти все его знают, но боятся разговаривать, чтобы их не засмеяли. А я так же не хочу пытаться заговорить на русском, потому что каждый раз все смеются из-за моего акцента», — сказал Ли.
Напомним, в сезоне-2022/2023 в составе «Амура» играли пять легионеров. Среди них, помимо самого Ли, латвийский вратарь Янис Калниньш, чешский защитник Михал Йордан, словенский нападающий Ян Дрозг и канадский форвард Эндрю Кэлоф.
- 20 июня 2023
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