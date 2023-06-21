Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Овечкина ответил на вопрос, обсуждал ли Александр возможный приход Мичкова в «Кэпс»

Агент Овечкина ответил на вопрос, обсуждал ли Александр возможный приход Мичкова в «Кэпс»
Комментарии

Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что игрок ещё не начал готовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист ответил на вопрос, обсуждал ли капитан «столичных» возможный приход в команду после драфта-2023.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждал ли он возможный приход Мичкова в команду? Нет, это не обсуждали», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле, на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.

Материалы по теме
Sportsnet: «Вашингтон» не разрушит состав, пока Овечкин гонится за рекордом Гретцки
Материалы по теме
«Коби был её Овечкиным из НБА». Владелица «Лейкерс» признала величие русской суперзвезды?
«Коби был её Овечкиным из НБА». Владелица «Лейкерс» признала величие русской суперзвезды?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023