Агент Овечкина ответил на вопрос, обсуждал ли Александр возможный приход Мичкова в «Кэпс»

Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что игрок ещё не начал готовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист ответил на вопрос, обсуждал ли капитан «столичных» возможный приход в команду после драфта-2023.
«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждал ли он возможный приход Мичкова в команду? Нет, это не обсуждали», — приводит слова Чистякова Sport24.
Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле, на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.
- 21 июня 2023
-
23:59
-
23:51
-
23:41
-
23:35
-
23:10
-
23:03
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:35
-
21:21
-
20:59
-
20:20
-
19:58
-
19:44
-
19:30
-
18:57
-
18:37
-
18:15
-
17:56
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
14:51
-
14:26
-
13:50
-
13:25
-
12:40
-
12:33
-
11:50