Агент Овечкина ответил на вопрос, обсуждал ли Александр возможный приход Мичкова в «Кэпс»

Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что игрок ещё не начал готовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист ответил на вопрос, обсуждал ли капитан «столичных» возможный приход в команду после драфта-2023.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждал ли он возможный приход Мичкова в команду? Нет, это не обсуждали», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле, на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.