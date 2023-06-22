В «Баффало» заявили, что Далин и Пауэр готовы подписать новые контракты

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс заявил, что защитники Расмус Далин и Оуэн Пауэр выразили желание подписать долгосрочные контракты с клубом. В данный момент ведутся переговоры о продлении соглашений. У 23-летнего шведа Далина и 20-летнего канадца Пауэра остаётся по одному сезону выступлений за команду по текущим контрактам.
«Мы видим в них действительно важных людей и часть нашей франшизы, которая движется вперёд», — сказал Адамс в интервью TSN.
Далин был выбран под первым номером на драфте 2018 года. В сезоне — 2022/2023 на его счету 73 (15+58) очка в 78 играх.
Пауэр был первым номером драфта в 2021 году и набрал 35 (4+31) очков в 79 играх в сезоне — 2022/2023.
«Баффало» в минувшем чемпионате НХЛ стал 10-м в Восточной конференции, где для выхода в плей-офф ему не хватило двух очков.
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