Мифтахов — о Свечникове: пахарь на льду и вне его. Не любит никому проигрывать

Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о своей дружбе с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковом.

«Как давно дружу с Андреем Свечниковым? Где-то с 10 лет играли вместе. Росли вместе. Поэтому, конечно же, дружба с детства – самая близкая дружба. В чём феномен Андрея? Этот человек – пахарь на льду и вне его. Все его мысли о том, как стать лучше с каждым днём. Он победитель во всём, хочет выиграть любую игру, в какую бы ни играл. Не любит никому проигрывать и уступать.

Изменился ли он после отъезда в Северную Америку в 16 лет? Я не замечаю изменений, мы всегда на связи. Созваниваемся, спрашиваем, как дела, обсуждаем какие-то спортивные и бытовые моменты, советуемся друг с другом. Его травма — очень неприятная новость для меня. Переживал, что он выпал на долгий срок. Конечно, очень хочется, чтобы он побыстрее вернулся на лёд. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Мифтахова Metaratings.