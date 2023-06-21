Мифтахов: в КХЛ за ошибку наказывают жёстче, чем в АХЛ — ждут результат здесь и сейчас

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился мнением о различиях между КХЛ и АХЛ. Вратарь оценил изменения в своей игре. Кроме того, Мифтахов рассказал об интересе из НХЛ и о причинах, по которым он решил остаться в «Ак Барсе» и продлить контракт. Голкипер также сравнил раздевалки в Тампе и Казани и объяснил различия между физической подготовкой в КХЛ и АХЛ.

«Был ли интерес из НХЛ, где я свободный агент? Да, у меня были хорошие предложения. Не могу раскрыть детали, но предлагали подписать двусторонний контакт. Почему остался в «Ак Барсе»? Это моё решение. Хочется показать себя дома, в Казани. Из другой команды, возможно, было бы больше желания сразу уехать, но хочется отдать должное родному клубу, выиграть Кубок. А дальше уже будет видно.

Сильно ли поменялась моя игра в КХЛ по сравнению с АХЛ? Не сильно, но что-то поменялось, я этим сам не особо доволен. Хочу вернуть то, что у меня было там: вратарские детальки, в плане зонной игры — где как правильно сыграть, в каких позициях, где я должен находиться. Чуть побольше надо посидеть над этим, разобрать.

Где круче раздевалка — в Тампе или в Казани? Думаю, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире. Это говорят хоккеисты, которые играли в НХЛ, поэтому про эту раздевалку уже слышал весь мир вроде как. Как мне тренировочный процесс в первой команде в плане подготовки к матчам? В КХЛ другая степень ответственности, от тебя ждут результат здесь и сейчас, не смотрят на завтра-послезавтра. Здесь за ошибку жёстче наказывают, ты можешь пропустить матч — и не один. А в АХЛ тебе дают возможность исправиться в следующей встрече.

Как мне физическая подготовка, начиная с предсезонки? Здесь всё по расписанию. А там сам готовишься к сезону, сборы проходишь, приезжаешь на две недели в тренировочный лагерь и всё. Все ребята собираются, проходят сборы и готовятся к сезону все вместе. Везде своё видение, свой подход. Конечно, удобнее заниматься самому, более индивидуально. Знаешь своё тело, работаешь индивидуально с тренерами. Наверное, это лучше, не знаю», — приводит слова Мифтахова Metaratings.