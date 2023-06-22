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«Смертный грех». Американский журналист в ярости от невключения Могильного в Зал славы

«Смертный грех». Американский журналист в ярости от невключения Могильного в Зал славы
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Журналист ESPN Грег Вышински оказался крайне недоволен тем, что российский хоккеист Александр Могильный не попал в Зал славы НХЛ. Полмимо Могильного в числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

«Выбрать в Зал славы Пьера Тарджона вместо Александра Могильного — это смертный грех. Чёрт возьми, что они вообще делают? Это всё потому, что он — русский? Поэтому Могильного прокатили в этом году? Я так зол! Это безумие!» — написал Вышински в своих социальных сетях.

Напомним, в этом году НХЛ ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майк Вернон («Калгари Флэймз») и Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»), а также нападающий Пьер Тарджон.

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