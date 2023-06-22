«Проще не вводить русских». Журналист The Athletic — о невключении россиян в Зал славы

Журналист The Athletic Роб Росси в своей соцсети поделился информацией о том, почему ни одного российского хоккеиста не приняли в Зал славы в этом году. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Россияне не попадают туда с 2019 года.

Журналист сослался на источник в оргкомитете Зала славы, который в приватной беседе сообщил ему, что в ближайшее время не стоит ожидать введения россиян из-за политической обстановки. Сообщается, что и без того высокая планка вхождения в Зал славы для российских хоккеистов стала ещё выше, потому что сейчас «проще не вводить русских».

Напомним, в этом году НХЛ ввела в Зал хоккейной славы четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Майк Вернон («Калгари Флэймз») и Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»), а также нападающий Пьер Тарджон.