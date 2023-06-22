«Торонто» хочет продлить О'Райлли, но игрок может стать ценным активом на рынке — TSN

Руководство и тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс» заинтересованы в подписании нового контракта с нападающим Райаном О'Райлли. Об этом сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн. 32-летний хоккеист 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.

«После окончания сезона О'Райлли оценил выступление за «Мэйпл Лифс» с нахождением аренды. Уверен, хоккеист видел ситуацию с потолком зарплат в команде и не ожидал, что может оказаться вариантом для «Торонто». Однако новый генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг сообщил окружению хоккеиста, что хочет оставить его в команде.

Поэтому подобное соглашение вполне может произойти, но О'Райлли будет лакомым кусочком на рынке из-за слабого выбора центральных нападающих, поэтому Райан может стать на нём важной фигурой», — написал Лебрюн.