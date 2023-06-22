«Аризона» выкупит контракты двух хоккеистов с общим кэпхитом в $ 5,7 млн

«Аризона Койотс» намерена выкупить контракты двух хоккеистов — шведского защитника Патрика Немета и канадского нападающего Зака Кассиана. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере». Оба игрока помещены на драфт отказов Национальной хоккейной лиги.

У 31-летнего Немета остаётся год по контракту с «Койотс» с зарплатой в $ 2,5 млн. В минувшем сезоне защитник в 75 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «-7».

Соглашение с 32-летним Кассианом также истекает через сезон. Его зарплата по действующему соглашению — $ 3,2 млн. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 51 матче регулярки, отметившись 2 (2+0) результативными действиями при показателе полезности «-18».