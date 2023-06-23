Фетисов: Могильный давно достоин быть в Зале славы, не знаю, почему его проигнорировали

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов высказался о том, что никого из россиян в этом году не включили в Зал славы хоккея. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

«Я не думаю, что там чистая политика, иначе бы ребята сейчас и в НХЛ не играли, хотя непонятно там многое. Могильный, я думаю, единственный, кто туда не вошёл, из тех, кто выиграл и Кубок Стэнли, и Олимпийские игры, и чемпионат мира, да ещё как-то забил в НХЛ 76 голов за сезон. Я считаю, что он давно достоин быть в этом Зале, и не знаю, почему его проигнорировали.

Что даёт членство в Зале славы? Ничего не даёт. Но сам музей огромный. Там разные артефакты, там история хоккея в лицах, постоянно голы крутят, есть большой магазин атрибутики, зал, где проходит церемония под тысячу человек, наверное. Там серьёзное это дело. Я надеюсь, что у нас появится когда-нибудь нормальный музей спорта или хоккея…

Может, это какая-то техническая ошибка вкралась, что наших не выбрали? Она и техническая, и не техническая. Во-первых, играет роль рекомендация, во-вторых, там должно быть собрано 75% голосов. Кроме того, с каждым годом попасть туда становится всё сложнее, кого-то недовыбрали, и героев накапливается всё больше. А старых начинают забывать», – цитирует Фетисова «Комсомольская правда».

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Он член тройного золотого клуба, один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. Могильный уже в третий раз был в числе кандидатов на включение в Зал славы хоккея.