В «Рязани» прокомментировали гибель 21-летнего хоккеиста

Специалист «Рязани-ВДВ» по работе с болельщиками Дмитрий Фёдоров прокомментировал гибель 21-летнего нападающего Георгия Савина. Игрок погиб после падения из окна дома в Олимпийском городке в Рязани.

«Георгий вчера вечером выпал из окна 18-го этажа. Это была съёмная квартира, которая от клуба даётся. Подробностей пока никаких чётких нет. Парню был 21 год. Причины пока непонятны, кто-то говорит, что из-за ссоры, кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами. Я общался с ним всё время в клубе, таких проблем не знаю. Не думаю, что человек был способен на такое. У меня просто нет слов, я не знаю, как это комментировать, я в шоке пребываю.

Открыл сбор средств для помощи семье. Буду связываться с его мамой. У нас, в хоккейном братстве, очень много откликнувшихся на эту проблему, они помогают материально. Больше, к сожалению, нет никакой информации. Он перспективный игрок был, в голове не укладывается такое», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Савин являлся игроком системы подмосковного «Витязя». Нападающий успел поиграть в КХЛ. В сезоне-2021/2022 Савин принял участие в 13 встречах за «Витязь» и забросил одну шайбу. В завершившемся сезоне за «Рязань-ВДВ» форвард сыграл всего один матч. Рязанский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Также он играл за «Рязань-ВДВ» в Национальной молодёжной хоккейной лиге и за «Русских Витязей» в Молодёжной хоккейной лиге.