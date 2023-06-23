Загадочная смерть молодого хоккеиста. Игрок системы «Витязя» выпал из окна 18-го этажа

22 июня трагическая новость пришла из Рязани. 21-летний российский хоккеист Георгий Савин погиб, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил портал ya62.ru. Отмечалось, что спортсмен выпал с 18-го этажа в Олимпийском городке. По сообщениям очевидцев, они слышали женский крик. В квартире в Олимпийском городке вместе с Савиным была девушка.

На данный момент существуют различные версии произошедшей трагедии, в которых теперь будут разбираться правоохранительные органы. По факту гибели спортсмена уже организована доследственная проверка. Мы же вспомним биографию нападающего, трагически ушедшего из жизни в столь юном возрасте.

Георгий родился в Москве 5 февраля 2002 года. Хоккейное образование Савин получал в школе «Белых Медведей», за которую выступал в течение нескольких лет (2009-2014). В 2014 году в 12-летнем возрасте мальчик перебрался в систему подольского «Витязя», где с ходу начал демонстрировать неплохую результативность, являясь одним из лидеров своей команды. При этом он никогда не был супербомбардиром и не обещал стать звездой экстра-класса. Но вырасти в крепкого игрока уровня КХЛ мог. Георгий был габаритным форвардом — под два метра ростом, 90 с лишним килограммов.

В апреле 2019-го под руководством известного тренера Геннадия Курдина, который в своё время воспитывал Никиту Кучерова, Никиту Гусева и Игоря Ожиганова, в системе «Витязя» Георгий стал чемпионом России по детям. Решающую часть соревнований подопечные Курдина провели феноменальным образом, не оставив соперникам ни единого шанса в финальном турнире. Там они одержали семь побед в семи играх при впечатляющей разнице шайб — 36-11.

За команду 2002 года рождения Георгий выступал вместе с Иваном Зинченко (перешёл в это межсезонье в СКА), защитником Кириллом Кирсановым (провёл три сезона в КХЛ в системе СКА, а в это межсезонье вернулся в «Витязь») и, наконец, с Маратом Хуснутдиновым – ныне одним из лидеров армейского клуба и капитаном сборной «Россия 25».

В отличие от партнёров по «Витязю»-2002, карьера Савина развивалась не столь стремительным образом, но прогресс в ней был. В сезоне-2019/2020 нападающий дебютировал в МХЛ, набрав 4 очка в 49 матчах, а уже в следующем чемпионате статистика Георгия смотрелась куда более выгодным образом – 27 очков в 61 матче. В начале сезона-2021/2022 Савин получил первый в карьере вызов в КХЛ. В главной российской лиге нападающий дебютировал 14 сентября 2021 года, приняв участие в матче с «Трактором» (3:4).

«Мы брали Савина под игру в большинстве на пятаке? Да, именно под эту роль. Две минуты там играть тоже непросто. Он ведь не столб. Игроку нужны очень высокая концентрация и движение. Всë-таки мы просим хоккеистов не переигрывать смены, чтобы они не длились больше минуты. На две минуты его просто не хватит. Плюс ко всему наш капитан Фёдор Малыхин здорово играет на пятаке. Мы брали Савина непосредственно под вторую бригаду большинства», — говорил главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко о вызове молодого игрока в основу клуба.

Спустя месяц после дебюта в КХЛ Георгий стал автором заброшенной шайбы в матче с «Сибирью» (5:2). Тот гол, забитый как раз при игре в большинстве, оказался по-настоящему значимым для игрока и его команды, ведь именно он принёс коллективу Бабенко победу. При реализации лишнего нападающий занял излюбленное место на пятаке и добил шайбу в ворота Антона Красоткина.

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В общей сложности в том сезоне Савин провёл 13 матчей на уровне КХЛ, получая от двух до девяти минут игрового времени. Бóльшую часть чемпионата провёл в молодёжной команде, где установил личный рекорд результативности – 33 очка в 46 матчах. Георгий был капитаном «Русских Витязей», ему были присущи лидерские качества, и его уважали партнёры.

Что случилось потом — понять сложно. Причём как с карьерой Савина, так и с его жизнью за пределами льда. Предыдущий сезон у игрока не получился. Его Георгий отыграл в Рязани, выступая за команды системы «Витязя». Там он сыграл всего пять матчей в ВХЛ за местный клуб лиги. Рязанский клуб не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, после чего нападающий доигрывал год за МХК «Рязань-ВДВ» в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Эта команда и стала последней в карьере и в жизни хоккеиста. Вчера Георгия не стало.

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«Светлый, добрый и позитивный – именно таким запомнился нам Георгий Савин.

Выпускник подольской школы «Витязь» 2002 года рождения провёл в «Русских Витязях» три сезона, в сезоне-2021/2022 был капитаном команды.

Всего на счету нападающего 156 матчей и 64 (29+35) очка.

Сложно поверить – 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей» 2019-2022 годов.

Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении пресс-службы «Витязя».

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Георгия.