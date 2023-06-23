Бабаев: Дер-Аргучинцев высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо»

Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал слухи о возможном обмене прав на нападающего Семёна Дер-Аргучинцева, выступающего сейчас в системе «Торонто Мэйпл Лифс» из «Торпедо».
«Все разговоры про обмены из «Торпедо» — это слухи, клуб чётко высказал позицию, что хочет видеть игрока в своём составе. Однако условия не устраивают Семёна, у нас абсолютно другое понимание. Пока консенсуса нет, хотя общее понимание концепции есть, но проблемы именно в деталях. Семён высказал свою позицию, что не будет играть в «Торпедо». Если ничего не изменится, то он подпишет контракт с «Торонто», у него есть предложение. Если до июля ничего не решится, то будем вынуждены так поступить. Много клубов хочет получить и выменять Дер-Аргучинцева, но, повторюсь, «Торпедо» свою позицию высказало: «Мы не меняем и не продаём». С этим ничего нельзя сделать, мы же их не можем заставить», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 23 июня 2023
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:17
-
17:58
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:25
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
14:45
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:00
-
11:31
-
10:59
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
03:10