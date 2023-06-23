The Athletic назвал пять самых ожидаемых сделок межсезонья

The Athletic составил топ-5 самых ожидаемых сделок для журналистов издания.
Так, обозреватели хотели бы видеть защитника «Каролины Харрикейнз» Бретта Песке в «Баффало Сэйбрз». Они предположили, что взамен «ураганы» могут получить Ноа Остлунда и драфт-пик второго раунда, доставшийся «клинкам» от «Филадельфии Флайерз».
Журналисты также хотели бы видеть нападающего Коннора Брауна, у которого завершается контракт с «Вашингтон Кэпиталз», в «Эдмонтон Ойлерз». Они предполагают, что форвард согласится на соглашение с кэпхитом $ 1,5 млн.
Третьей сделкой The Athletic назвал обмен Трэвиса Конечны из «Филадельфии» в «Сент-Луис Блюз» на 25-й пик на драфте-2023 и пик второго раунда, доставшийся «блюзменам» от «Торонто Мэйпл Лифс», в 2024 году. Кроме того, журналисты хотели бы видеть нападающего Райана О'Райлли в «Чикаго Блэкхоукс» с контрактом на три года и с кэпхитом $ 6 млн.
Наконец, пятой сделкой стал обмен нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Росса Колтона в «Нью-Джерси Дэвилз». The Athletic считает, что за переход «дьяволам» будет достаточно отдать выбор во втором раунде драфта-2023.
- 23 июня 2023
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