Бабаев — о ситуации Ткачёва: мы ждём открытия рынка свободных агентов НХЛ
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Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал ситуацию с нападающим «Авангарда» Владимира Ткачёва. У форварда подходит к концу соглашение с омичами.
«Мы ждём открытия рынка свободных агентов НХЛ, после этого станет что-то понятно, где-то до конца июля всё решится. С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, будет «Авангард». Если, конечно, Владимир не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В завершившемся сезоне на счету Ткачёва 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17». Сезон-2021/2022 Владимир провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».
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