Рекордсмен НХЛ по количеству сыгранных матчей Марло вошёл в тренерский штаб «Сан-Хосе»

Легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло стал частью тренерского штаба команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что экс-нападающий теперь будет занимать пост тренера по развитию игроков и советника по хоккейным операциям «Сан-Хосе». Марло будет сотрудничать с отделом развития хоккеистов «Шаркс», помогая проспектам «акул» и фарм-клуба, «Барракуда», в развитии навыков игры на льду. Помимо этого, Патрик станет советником генерального менеджера команды Майка Грира и отдела по хоккейным операциям.

Напомним, в конце февраля «Сан-Хосе» вывел из обращения 12-й номер многолетнего лидера «акул» Патрика Марло на торжественной церемонии перед матчем с «Чикаго» (3:4 Б). Нападающему принадлежат клубные рекорды по матчам (1607), голам (522) и очкам (1111). Помимо «Сан-Хосе», Марло выступал в лиге за «Торонто» и «Питтсбург».

Всего в НХЛ канадец провёл 1779 матчей, в которых отметился 1197 (566+631) очками. 43-летний канадец занимает первое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах. Он является одним из пяти хоккеистов в истории НХЛ, сыгравших 900 матчей подряд (910 игр).

Марло является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2003) в составе сборной Канады. При этом Кубок Стэнли нападающий так и не завоевал.