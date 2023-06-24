Капитан «Металлурга»: КХЛ нужно открыть зарплаты хоккеистов, чтобы всё было прозрачно

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев считает, что, если хоккеиста не устраивает зарплата, он должен просто усерднее тренироваться и улучшить свою игру. Защитник также выразил мнение, что КХЛ должна официально публиковать зарплаты хоккеистов лиги.

«Задевало ли меня, что человек, по моему мнению, незаслуженно зарабатывает больше, чем я? Меня это никогда не задевало. Наоборот, я радуюсь за ребят, когда они получают хорошие контракты. Если тебя не устраивает твоя зарплата, то нужно лучше играть и тренироваться. Своего рода лишняя мотивация. Я вообще считаю, что нет смысла держать зарплаты закрытыми. Тем более если есть инсайдеры, которые уже через час после заключения контракта выдают все информацию. Нужно уже открыть все зарплаты, чтобы всё было прозрачно», — цитирует Яковлева Sport24.

Напомним, сейчас в КХЛ официально публикуется лишь срок действия контракта.