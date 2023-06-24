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Глава профсоюза НХЛ выступил с заявлением по поводу отказа лиги от радужных маек

Глава профсоюза НХЛ выступил с заявлением по поводу отказа лиги от радужных маек
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Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал решение лиги о том, что игроки больше не будут надевать радужные майки на разминку перед особыми матчами.

«Мы не можем на самом деле изменить восприятие взглядов страны на конкретный вопрос, особенно в отношении ЛГБТ-сообщества. Но я хочу, чтобы ЛГБТ-сообщество знало, что подавляющее большинство игроков НХЛ поддерживает их», — цитирует Уолша Sportsnet.

Напомним, в прошлом сезоне первым, кто отказался надевать радужную майку, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее ещё ряд игроков и клубов отказались принимать участие в этой акции.

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