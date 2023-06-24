Глава профсоюза НХЛ выступил с заявлением по поводу отказа лиги от радужных маек
Поделиться
Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш прокомментировал решение лиги о том, что игроки больше не будут надевать радужные майки на разминку перед особыми матчами.
«Мы не можем на самом деле изменить восприятие взглядов страны на конкретный вопрос, особенно в отношении ЛГБТ-сообщества. Но я хочу, чтобы ЛГБТ-сообщество знало, что подавляющее большинство игроков НХЛ поддерживает их», — цитирует Уолша Sportsnet.
Напомним, в прошлом сезоне первым, кто отказался надевать радужную майку, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее ещё ряд игроков и клубов отказались принимать участие в этой акции.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
10:25
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:12
-
08:45
-
08:25
- 23 июня 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:13
-
21:55
-
21:36
-
21:16
-
20:55
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:20
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:17
-
17:58
-
17:35
-
17:17
-
16:57
-
16:25
-
15:50
-
15:35
-
15:15
Партнерский контент