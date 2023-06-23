НХЛ отменила традицию благодаря русскому хоккеисту. Проворов запустил очень мощную волну

Наш защитник напомнил коллегам о свободе выбора, и лиге пришлось реагировать не только на словах.

Новость глобального масштаба пришла этим утром из НХЛ: лига официально запретила использовать клубам радужные майки во время предыгровых разминок и матчей и призвала всех сосредоточиться непосредственно на хоккее.

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Настоящая «бомба», ведь на протяжении последних лет 10 НХЛ всячески заигрывала с соответствующей целевой аудиторией, продвигала принципы открытости и инклюзивности, поощряла Дни гордости, которые устраивали клубы. Пересмотреть взгляды на подобные коллаборации лигу заставил инцидент с российским хоккеистом Иваном Проворовым, внезапно запустивший целую волну подражаний.

«А что, так можно было?» — воскликнули бы многие игроки, когда Проворов отказался разминаться в радужной майке перед матчем «Филадельфии», а затем спокойно объяснил свой поступок. Вдруг выяснилось, что решение надевать или не надевать акционный свитер – это тоже свободный выбор каждого человека, который в демократическом обществе надо бы уважать. Конечно, определённая часть аудитории раскритиковала россиянина, но большинство выразило ему поддержку (и словом, и делом), а последовавшие затем подобные инциденты с другими хоккеистами и целыми командами показали, что позицию Проворова разделяют многие коллеги.

Когда в пятой части команд лиги так или иначе воспротивились акции, навязанной повесткой и духом времени, НХЛ, которая ещё после первичной ситуации с Проворовым высказалась о добровольном характере каких-либо околохоккейных мероприятий, устами комиссионера Беттмэна сообщила, что в межсезонье лига оценит целесообразность Дней гордости.

Гэри Беттмэн комиссионер НХЛ «Это первый раз, когда мы сталкиваемся с таким, и я думаю, что нам необходимо дать этому оценку в межсезонье. Это одна из проблем, когда игроки по разным причинам могут чувствовать себя некомфортно, надевая такую форму. Думаю, сейчас это (акции) стало больше отвлекать, потому что суть того, что наши команды и мы делаем, на самом деле отодвинута в сторону, потому что небольшое число игроков в основном приняли личные решения. И ты должен уважать это».

Как видно, затягивать с решением в НХЛ не стали. Лига адекватно отреагировала на сложившуюся ситуацию и запретила проведение акций, которые действительно стали привлекать слишком много внимания, потеряли смысл (он ведь ранее и заключался во всеобщем единении), зато приобрели своего рода провокационный характер. И убрать эту мину с пути развития НХЛ помог один волевой поступок российского хоккеиста.