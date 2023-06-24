Дементьев сообщил, кто из россиян, кроме Мичкова, будет выбран в первых раундах драфта НХЛ

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, кого из российских хоккеистов, кроме Матвея Мичкова, могут выбрать в первых раундах драфта НХЛ. Отдельно специалист отметил игроков «Локомотива» — нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева.
«Мне очень нравятся своей игрой Даниил Бут и Дмитрий Симашев. Не знаю, как к ним относятся другие скауты. На мой взгляд, эти игроки достойны быть высоко выбранными на драфте. Первый, второй и третий раунд – это достаточно высоко в любом случае.
В чём преимущества этих игроков? У них есть весь набор качеств, который необходим в любой команде НХЛ, – это хорошие росто-весовые показатели, владение шайбой, игровое чутьё, катание, выбор позиции, продуктивность. Много факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и перспективы данных хоккеистов», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
По версии журналиста The Athletic Кори Пронмана Бут будет выбран на драфте под общим 17-м номером, Симашева журналист ожидает увидеть на 13-м.
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