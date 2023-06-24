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Вратарь «Каролины»: все в КХЛ удивляются, какой Радулов грязный игрок! Саша — красавец

Вратарь «Каролины»: все в КХЛ удивляются, какой Радулов грязный игрок! Саша — красавец
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков в эфире подкаста «Черкас Атлант» поделился мнением об игре нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

«Радулов приехал в КХЛ, и все удивляются, какой Саша грязный игрок! Я видел, все там пишут, что Радулов в НХЛ так не играл. Да просто в НХЛ все так играют. Сейчас Радулов приехал, и все пишут, что он там что-то кому-то сделал, там тыкнул, там специально упал, тут подрался. Наоборот, это круто. КХЛ, когда в Северной Америке играешь, тяжело смотреть, ограничения постоянно. Тем более у самого много матчей. Я смотрю только за ребятами, за которых переживаю. Какие-то нарезки мне попадались. Радулов — красавец! Очень приятно было смотреть. И я не понимал людей, которые пишут: а чего он так в НХЛ не играл? Он везде так играл. Просто там на это не обращают внимание. Просто если каждую грязную штуку выкладывали, никто бы голы не видел — особенно в АХЛ», — сказал Кочетков.

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